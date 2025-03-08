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Награда на подобовим конкурсу Геленки Барна

автор М. Афич
автор М. Афич 13 Опатрене

ЗОМБОР – На подобовим конкурсу за першокласнїкох на тему „Квиток за мою маму”, школярка Iа класи Основней школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура Гелена Барна, за свой рисунок достала першу награду.

Награда єй уручена 6. марца у Зомборе на шветочносци котру пририхтал орґанизатор Конкурсу Асоцияция женох Републики Сербиї, окружни, општински и городски одбор Зомбор.

Конкурс бул на добродзечней основи, а мали право участвовац першокласнїки зоз цалого Заходнобачкого округу. По пропозицийох зоз каждого оддзелєня могло послац по три роботи, та и з керестурскей Школи „Петро Кузмяк” участвовали по тройо школяре зоз обидвох одззелєньох.

Наградзени и похвалєни роботи буду виложени у Доме школярох Зомбор по 20. марец.

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