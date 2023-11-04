Награда за подкаст „Зоз Петрового угла“

РУСКИ КЕРЕСТУР – Подкаст „Зоз Петрового угла“ наградзени зоз похвалу на Националним Евроґайденс змаганю кариєрного совитованя. Награду 25. октобра на Евроґайденс (Euroguidance) конференциї у Беоґраду прияла директорка школи Наталия Будински.

Подкаст „Зоз Петрового угла“ проєкт школярох и наставнїкох керестурскей школи, котри потримало Министерство просвити през проєкт „Учме шицки вєдно“.⁣

Подкаст порушани на инициятиву директорки Наталиї Будински, а витворели го школярки Мария Горняк, Минеа Югас и Наталия Жирош, котри прешлого школского року пририхтали и зняли першу сезону пошвецену женом и дзивком у швеце STEM-а (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Исти дзень у Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ директорка школи Наталия Будински була учашнїк дружвеного диялоґа на тему „Уключованє женох и дзвивкох до технолоґийних и дружтвених иновацийох – виволаня у развою институционалного рамику”.