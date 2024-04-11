Награда за животне дїло Владимирови Джуньови

НОВЕ ОРАХОВО – На 52. Медзинародней вистави ручних роботох и колекционарства награду за животне дїло достал Ораховчань Владимир Джуня.

Медзинароднейа вистава ручних роботох и колекционарства МИРК отримана од 28. марца по 1. април у ОШ „18. октоберˮ у Новим Орахове. Представели ше вецей як 60 здруженя зоз Войводини, Заходней Сербиї, Мадярскей зоз своїма 5.000 ручнима роботами. Свой штанд мало и КУД „Петро Кузмякˮ.

Комисия одлучела же того року наградзи роботи зоз слами, кукуричанкового лїсца, а таки предмети мал лєм Владимир Джуня. Прето на тогорочней 52. Медзинародней вистави ручних роботох и колекционарства награду за животне дїло, диплому достал праве тот Ораховчань. Награда нєобична и єдниствена – ма алуминуюмски печац таки яки маю майсторски дипломи.