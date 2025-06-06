Награди за 80-рочнїцу: „Руске слово” – то людзе

З тей нагоди нам шицким жадам на многая и благая лїта и добре сотруднїцтво! У отвераню ґу другим, правеню мостох, збиваню шорох – оптимизем наша будучносц

О тидзень НВУ „Руске слово” означи ювилей – 80-рочнїцу друкованя першого числа хторе вишло 15. юния 1945. року. Округла рочнїца то час наградзованя и подцагованя смужки. На тот ювилей НВУ „Руске слово” додзелї седем награди, седем припознаня и три подзекованя. Наградзованє у НВУ „Руске слово” ушорене, кредибилне и конзистентне, запровадзує ше кажди два и кажди пейц роки.

На предклад одвичательного редактора Видавательней дїялносци Миколи Шанти (тераз у пензиї) и Видавательного совиту, Славомир Олеяр (зоз Канади) лауреат престижней литературней награди „Гавриїл Костельник” за найлєпшу кнїжку „Порвисла” (2024) и окремне доприношенє литератури по руски, як и литератури вообще, за видавательни период од 2020. по 2025. рок.

На предклад одвичательного редактора Часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц” Миколи М. Цапа (тераз у пензиї), Любомир Медєши (тиж зоз Канади) лауреат награди „Микола М. Кочиш” за найлєпше авторске дїло, активносц у редакциї часописа „Шветлосц” и окремне доприношенє у науки, литератури, култури и уметносци по руски, за период од 2024. по 2025. рок

На предклад главней редакторки новинох „Руске слово” Олени Планчак-Сакач и ушорйовача подлїстка „Литературне слово” Саши Сабадоша, Михаела Еделински лауреатка награди „Мирослав Стрибер”, за найлєпше авторске дїло по руски и активносц у додатку „Литературне слово”, за период од 2022. по 2025. рок

На предклад главней редакторки новинох „Руске слово” Олени Планчак-Сакач, Александер Саванович лауреат награди за новинарство, як вонкашнї сотруднїк колумниста новинох „Руске слово” з Нового Саду, за професийносц и квалитет у роботи, пошвеценосц професиї и етики, за период од 2020. по 2025. рок.

На предклад главней редакторки новинох „Руске слово” Олени Планчак-Сакач, Александер Паланчанин, редактор рубрикох „Спорт” и „Тижньовнїк” у новинох „Руске слово”, лауреат награди за професийносц и квалитет у роботи, пошвеценосц Установи, професиї и етики, як и колеґиялносц и обще доприношенє колективу и дружтву, за период од 2020. по 2025. рок.

На предклад директора НВУ „Руске слово” Бориса Варґи, Мая Зазуляк Гарди, главна редакторка Часописа за дзеци „Заградка” и Мултимедиялного часописа за младих МАК, лауреатка награди за професийносц и квалитет у роботи, пошвеценосц Установи, професиї и етики, як и колеґиялносц и обще доприношенє колективу и дружтву, за период од 2020. по 2025. рок.

На предклад директора НВУ „Руске слово” Бориса Варґи, Ясмина Дюранїн, главна редакторка Часопису за дзеци „Заградка”, редакторка сайту НВУ „Руске слово” и Новинскей аґенциї „Рутенпрес”, лауреатка награди за професийносц и квалитет у роботи, пошвеценосц Установи, професиї и етики, як и колеґиялносц и обще доприношенє колективу и дружтву, за период од 2020. по 2025. рок.

Седем заняти особи зоз НВУ „Руске слово” достали припознаня за деценийску роботу у Установи. Припознанє за 10 роки роботи и пошвеценосц фирми достаню: заменїк главней редаторки и редактор рубрики „Култура и просвита” у новинох „Руске слово” Иван Сабадош и главна редакторка Часописа за дзеци „Заградка” Мая Зазуляк Гарди.

Припознанє за 20 роки роботи и пошвеценосц фирми достаню: дописователька новинох „Руске слово” и Новинскей аґенциї „Рутенпрес” у Руским Керестуре Мария Афич, редакторка рубрикох „Нашо места” и „Духовни живот” у новинох „Руске слово” Олена Папуґа, як и ґрафична дизайнерка виданьох НВУ „Руске слово” Таня Салонтаї, руководителька финансийно-рахунководительних роботох у НВУ „Руске слово” Ясна Ковач и главна редакторка Часопису за дзеци „Заградка” и редакторка сайту НВУ „Руске слово” Ясмина Дюранїн.

Подзековнє НВУ „Руске слово” додзелї тром донатором и добротвором кнїжкох и виданьох НВУ „Руске слово”: Атилови Ковачови (зоз Бачкей Тополї) и Юлиянови Сабадошови и Владимирови Рускайови (обидвоме зоз Канади), котри зоз свою финансийну потримовку допринєсли видавательству и богатству рускей кнїжки, у периодзе од 2020. по 2025. рок

Означованє ювилея 80-рочнїци НВУ „Руске слово” преходзи у двох трендох – приходу нових ґенерацийох до Установи и правеню мостох з Войводини спрам рускей дияспори у Сиверней Америки.

И єдно и друге случує ше природно. З НВУ „Руске слово” до пензиї у двох рокох (2024/25) пойду седем особи и вони уж плански заменєни зоз младима кадрами. Од наградзених и похвалєних наших вонкашнїх сотруднїкох и приятельох у тей рочнїци аж штирме Руснаци зоз Сиверней Америки.

НВУ „Руске слово” зоз Саскачеванским дружтвом рускей култури з Канади, котре тиж преславює свой ювилей – 20 роки од снованя, уж два роки вредно рихта богату публикацию о Руснацох у Саскачевану.

З тей нагоди нам шицким жадам на многая и благая лїта и добре сотруднїцтво! У отвераню ґу другим, правеню мостох, збиваню шорох – оптимизем наша будучносц.