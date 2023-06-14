Награди за литерарни роботи на манифестациї „Европски днї слунка у Кули”

КУЛА – У орґанизациї Дружтва за обновююци енерґиї Штреднєй технїчней школи „Михайло Пупин” у Кули у маю, у рамикох манифестациї и фахового сходу „Европски днї слунка у Кули”, попри вецей преподаваньох и активносцох, отримани и литерарни конкурс на тему з природи.

Конкурс орґанизовани треци рок за шором и на нїм участвовали школяре висших класох основней и школяре штреднєй школи. Роботи оценьовал фахови жири у составе Александра Херцеґ-Рокнич и Лєпосава Ґрубачич.

У катеґориї школярох основних школох перше место завжала Уна Станич (ОШ Петефи бриґади), друге место Анастасиа Бурсач (ОШ Иса Баїч) и треце мести Оґнєн Обренович (ОШ 20 октобер). У катеґориї штреднїх школох перше место завжал Давид Михайлович, друге Давид Видич, а треце Дамир Олеяр зоз Коцура, шицки школяре ШТШ Михайло Пупин у Кули.