Додзелєни награди за нови шпиванки у забавним духу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У другей часци програми 63. „Червеней ружи”, после додзельованя наградох за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас, истого вечара, 28. юния додзелєни и награди за найлєпшу композицию, текст и интерпретацию спомедзи дзешец нових руских шпиванкох у забавним духу.

Награду за найлєпши текст достал Владимир Дудаш за писню „Любовна тайна”, у интерпретациї Марини Роман, а хтора источашнє и авторка музики.

Награду за найлєпшу интерпретацию достал Юрай Судї хтори за шпиванку „Запрагнєм я шарги до каруци” написал и мелодию по тексту Серафини Макаї, док за найлєпшу композицию наградзена Танита Ходак Планчак. Танита наградзену композицию „Зраднїк” и виведла того вечара, а подписує и єй текст и музику.

Окрем наградзених у другей часци програми наступели и – Мирослав Малацко, Дорика Емейди, Марина Роман и Кристина Афич, потим Корнелия Будински, Мирослава Блаґоєвич, Клара Катрина, Саня Дивлякович, Марина Роман и Дориян Чизмар.

Спомедзи дзешец нових руских шпиванкох у забавним духу, кельо ше приявели на тогорочну Ружу, найлєпшу композицию, текст и интерпретацию оценьовал жири у составе – Гелена Гарвильчак, Иван Сабадош и Михайло Бодянец.

Шпивачох провадзел Фестивалски оркестер под руководством Мирослава Папа, а и тоту часц програми водзели Адриана Надь Барна и Андрей Орос.