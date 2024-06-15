Наградзени добродзечни давателє креви

ЖАБЕЛЬ – З нагоди Шветoвого дня добродзечних давательох креви пияток, 14. юния предсидатель општини Жабель Урош Раданович привитал гражданох хтори найвецей раз дали крев, по трицец пейц, пейдзешат и седемдзешат и пейц раз.

Того року зоз слоґаном ,,20 роки преслави: Дзекуєме, добродзечним давательом креви!” додзелєни припознаня найгуманшим поєдинцом.

За трицец пейц раз дату крев, припознаня достали Равка Тривонович зоз Жаблю, Мирослав Ґоїч зоз Чуроґу, Радослав Шуґин зоз Чуроґу, Милан Петрович зоз Дюрдьова и Радован Крайнов зоз Жаблю.

Припознаня за пейдзешат раз дату крев достали Нова Євросимов зоз Чуроґу, Новица Белїн зоз Жаблю и Ґоран Дїґурски зоз Жаблю.

Драґан Драґин зоз Чуроґу достал припознанє за седемдзешат и пейц раз дату крев.