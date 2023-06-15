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Наградзени добродзечни давателє креви

автор Л. Вереш, фото: www.formatzabalj.rs
автор Л. Вереш, фото: www.formatzabalj.rs 133 Опатрене

ЖАБЕЛЬ – З нагоди Шветовoго дня добродзечних давательох креви вчера, 14. юния, заменїк предсидателя општини Жабель Владимир Чонкич привитал гражданох хтори найвецейраз дали крев.

Того року зоз слоґаном „Без давательох креви, животу руки звязани” додзелєни припознаня найгуманшим поєдинцом. За седемдзешат и пейц раз дату крев припознанє достал Желько Йованович зоз Чуроґу, а за пейдзешат раз крев дали: Звонко Горняк зоз Дюрдьова, Ивица Саламун зоз Ґосподїнцох, Драґан Малил, Лазар Павлов, Милош Деянович и Никола Чорич зоз Жаблю, як и Предраґ Чупич и Йово Зец зоз Чуроґу.

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