Наградзени и деґустовани найлєпши з реґиону

На Саймe участвовали вецей як 600 викладаче. Попри домашнїх винарох були и продукователє вина з Мадярскей, Румуниї, Горватскей, Словениї, Словацкей и Молдавиї.

У орґанизациї Дружтва приятельох загради зоз Темерину, 21. януара у Спортским центру у тим городзе отримани 25. Медзинародни саям вина. Саям бул медзинародни, а на нїм участвовали вецей як 600 викладаче. Попри домашнїх винарох, на Саймe були и продукователє вина з Мадярскей, Румуниї, Горватскей, Словениї, Словацкей и Молдавиї.

Вельки жири, 14 комисиї у хторих було 79 оценьовачох, оценьовал квалитет 613 прикладнїкох вина и одлучел хтори вина заслужели найвисши награди. Оценьованє тирвало од 11. по 21. януар и, як гварене, по числу прикладнїкох хтори оценєти, Саям у Темерину єден з найвекших саймох вина у Европи. Резулати оценьованя обявени на сайме 21. януара, на хторим було вецей тисячи нащивительох и любительох вина з Темерину, Нового Саду и околних местох. Продукователє найлєпших винох достали награди, а найлєпши вина нащивителє могли деґустовац и купиц у спортскей гали у Темерину.

ДРУЖТВО ПРИЯТЕЛЬОХ ЗАГРАДИ

Дружтво приятельох загради ма вецей як 180 членох хтори ше занїмаю з рижнима обласцами продукциї у польопривреди – винїцарох, продуковательох саднїцох овоци и квеца, землєдїлцох и заградкарох. У Дружтве робя и секциї за ручни роботи и за пестованє старих обичайох.

Роберт Ковач, предсидатель Дружтва приятельох загради гвари же тото здруженє почало робиц 1997. року и же прешлого 2022. року преславело 25 роки роботи.

– Саям вина орґанизуєме од 1998. року. Мали зме познатих хтори по походзеню з Темерину, алє жию у Мадярскей, хтори на перши Саям принєсли свойо вина, так же и перши Саям бул медзинародни – гварел Ковач.

Ковач потолковал же Саям вина од 2011. року вошол до ИПА програми Европскей униї як манифестация – Сход винарох з Панонскей нїжини. Задумани є як медзинародни сход продуковательох вина, винарских здруженьох и фахове деґустованє и оценьованє квалитета вина. У орґанизованю Сайму помогли и Општина Темерин и Туристична орґанизация општини Темерин.

По пропозицийох, змагателє придали на оценьованє вино запаковане у фляшох од 0,75 литри и на фляшох мушело буц назначене мено продукователя, место одкаль вино, файта вина и рок продукциї. Оценьованє по прикладнїку коштало 500 динари. Комисиї потим оценьовали вино хторе було насипане до погарох и кажде вино мало свою шифру, цо значи же комисиї хтори оценьовали нє знали чийо вино оценюю. Було вельо квалитетного вино, та було и вельо награди у рижних катеґорийох.

БРОНЗОВА МЕДАЛЯ ВИНАРИЇ „ЛАЦКОˮ З РУСКОГО КЕРЕСТУРА

Юлиян Рац з Руского Керестура уж вецей роки прави вино и то му нє першираз же ше зоз своїм вином змагал на Сайме у Темерину.

– Єст ту нас єдно дружтво з Керестура, купуєме грозно и уж 13-14 роки правиме вино и комбинуєме сорти, углавним кажди рок купуєме други сорти. Я углавним продукуєм биле вино Совиньон бланк (Sauvignon blanc) и червене з грозна Франковка, Мерлот, Каберне Совиньон (Cabernet Sauvignon). Прешлого 2022. року зме правели вино з чарного грозна Дорнфелдер (Dawn felder, Dornfelder), то нова нємецка сорта хтору зме купели у Бачким Моноштору. Правели зме и биле вино, купели зме Траминац (Traminac) и Жуплянку (направена є на Институту за винїцарство у Сримских Карловцох). Вецей файти зме мали, бо нас єст векше дружтво, вец кому ше цо пачи, тото купи. Вино правиме за нашо потреби, допатраме, претакаме и вше за святого Трифуна, 14. фебруара, деґустираме – гутори Рац.

Винария „Лацко” з Руского Керестура ше у Темерину того року змагала зоз винами Траминац, Совиньон бланк и Дорнфелдер.

– Попачели ми ше вина хтори зме направели прешлей єшенї и сцели зме видзиц дзе зме по квалитету. За били вина зме достали припознаня, а червене Дорнфелдер достало бронзову медалю, воно на оценьованю мало 72,8 боди – гутори Юлиян Рац и додава же на тим Сайме участвовал и 2016. року и теди за свойо вино достал бронзову медалю.

У ЖИРИЮ ДВОМЕ РУСНАЦИ На тогорочним Сайме жири оценєл 613 прикладнїки – 249 били вина, 218 червени, 96 розе, 17 шилер, 14 десертни и 19 овоцово вина. У комисийох за оценьованє були и двоме Руснаци – дипломовани инжинєр технолоґиї Юлиян Рац з Руского Керестура и дипломовани инжинєр овоцарства и винїцарства Петро Сокол з Ердевику. – Комисиї були интернационални, у каждей було 5,6 членох хтори длугорочни продукователє вина, енолоґове, технолоґове. На чолє каждей комисиї бул енолоґ або технолоґ. Кажда комисия оценєла коло 45 прикладнїки. Вино зме достали под шифрами, пробовали зме го, коментаровали и бодовали. За вельку златну медалю требало 94–100 боди, за златну медалю 82–94 боди, за стриберну медалю 72–82, за бронзову медалю 60–72, а за припознаня до 60 боди. Оценьовало ше фарбу, бистросц, пах и смак вина и кед ше шицко поздава, достава ше комплетну оцену и упечаток о вину. Було и елеминациї, нєквалитетне вино ше анї нє оценьовало. У комисиї у хторей я бул мали зме два вина хтори зме нє оценєли, бо нє сполньовали критериюми – толкує Юлиян Рац. Саям вина у Темерину бул барз нащивени, пришли вельо людзе и з наших местох и з иножемства хтори любя вино. – На Сайме вино могло пробовац по шифрох и по наградох, як и квалитетни вина з иножемства хторих найвецей було з Мадярскей, за хтори сце ту анї нє чули. Задовольни зме и видзели зме же ше можеме поровнац з другима, а найважнєйше направиц вино за себе таке яке ти любиш пиц – заключує Юлиян Рац. Член жирия на Сайме у Темерину и наш познати фаховец за грозно и вино дипломовани инжинєр овоцарства и винїцарства Петро Сокол з Ердевику гвари же продукователє грозна и вина тих дньох почали орезовац винову лозу у своєй винїци, а то єдна з найзначнєйших роботох у винїцарстве. – Тераз оптимални час за орезованє винїцох, а тоту роботу, як и шицки други роботи у винїци, муши ше на час и добре поробиц, та вец будзе добре и грозно и вино – гутори Петро Сокол.

ЗЛАТНА МЕДАЛЯ ҐАЗДОВСТВУ „СОКОЛˮ З БИКИЧУ

На Сайме вина у Темерину Польопривредне ґаздовство „Соколˮ з Бикичу достало златну медалю (83 боди) за червено вино Мерлот, стриберну медалю за Италиянски ризлинґ (79 боди) и припознанє за биле вино Шардоне (Chardonnay).