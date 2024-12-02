Наградзени коцурски школяре на конкурсу „Принєш лїсцеˮ (фото)

ВЕРБАС – Подобова ґалерия Културного центру Вербасу, Подобова роботня „Школица Цртицаˮ и Явна аґенция за зоогиґиєну и польопривреду општини Вербас орґанизовала додзельованє пригодних наградох найуспишнєйшим школяром на конкурсу „Принєш лїсцеˮ.

Учашнїки конкурсу мали задаток у природи пренайсц найкрасше, найцифрованше и найвекше лїсце.

На розписаним конкурсу, медзи найуспишнєйшим, у велїх катеґорийох и школяре зоз Основней школи „Братство єдинствоˮ зоз Коцура.

У катеґориї найцифрованше лїсце першу награду достал Давид Тимко зоз III1 класи, а у катеґориї вирисоване лїсце найуспишнєйши були Милица Тамаш и Инес Абрагамски зоз IV3 класи. У катеґориї найкрасше лїсце перше место завжала Анастасия Копчански зоз I1 класи. На додзельованю наградох зоз школярами були и їх учительки Славка Хромиш, Валерия Папуґа и Мария Полдруги.

Награди найуспишнєйшим наймладшим на тим традицийним конкурсу додзелєла Силвиа Єлачич спред Подобовей ґалериї Културного центру Вербасу, а окрем нєй у одлуки о наградзених участвовали и Исидора Лекович спред Подобовей роботнї „Школица Цртицаˮ и Ивана Дяконов спред ЯЗИП.