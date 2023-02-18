Наградзени коцурски школяре

ВЕРБАС – На литературно-подобовим конкурсу Оддзелєня за дзеци и младих Явней библиотеки „Данило Киш” и Културного центру Вербаса, розписаного з нагоди означованя Святосавских дньох 2023, наградзени и школяре коцурскей Основней школи „Братство єдинство”.

На тему „Чесноти Святосавя: по драги любови, помиреня и пребачованя” сцигло вельке число литературних и подобових роботох, а одлуку о найлєпших принєсол фахови жири – Бранислав Зубович спред Явней библиотеки и Силвия Вуланович, Исидора Милянич и Силвиа Єлачич спред Културного центру. На конкурсу участвовали дзеци предшколского и младшого возросту Предшколскей установи „Бошко Буха”, Здруженє за помоц МНРО „Кућица”, як и школяре основних и стреднїх школох з вербаскей општини.

Святочне уручованє припознаньох отримане у просторийох Явней библиотеки, котрому присуствовали и наградзени за подобово роботи – школяр першей класи Андрей Масловарич зоз учительку Єлену Русковски и школяр другей класи Матей Мишич зоз учительку Марию Полдруги.