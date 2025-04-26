Наградзени Мирослав Малацко и Ребека Планчак

ЧЕРВИНКА – На тогорочней 56. Зонскей смотри драмскей творчосци „Винко Ступар”, на сцени Аматерского театру „Стеван Сремац” у Червинки, Драмски студийо „АРТ” Дома култури Руски Керестур, з представу „Будка число 27”, пласовал ше на Войводянски фестивал традицийних театралних формох ФЕТРА, хтори будзе у Яши Томичу.

На Зонскей смотри, по думаню селектора Др Миливоя Младєновича, Специялну награду за творчо пошвецене и пожертвовне креированє улоги достал Мирослав Малацко, за улогу Дейвида, у представи „Полонеза Оґиньского” и улогу Завади у представи „Будка число 27”, док похвалу за ґлумецке витворенє достала Ребека Планчак, за улогу Зосї у представи „Будка число 27” Ивана Франка, у режиї Владимира Надя Ачима.