Наградзени школяре на Ярнїм подобово-литературним конкурсу

ВЕРБАС – Школяре ОШ Братство єдинство з Коцура участвовали на традицийним Ярнїм подобово-литературним конкурсу 2026, хтори орґанизує Оддзелєнє за дзеци и младих Явней библиотеки Данило Киш Вербас.

Школяре писали и мальовали на тему Птица хтора шпива з дна шерца, хтора пошвецена означованю 100-рочнїци од народзеня америцкей писательки Нел Харпер Ли.

Медзи наградзенима учашнїками и школяре зоз коцурскей школи: за литературну роботу наградзена Дуня Буґарски (I-3 класа), а за за подобову роботу наградзени Леа Ковачев (I-3 класа), Милош Зелич (I-3 класа) и Лара Губаш (V-3 класа). Менторки школяром були Мария Полдруги и Дубравка Недович.