Наградзени школяре на Смотри кирилскей писменосци

ТИТЕЛЬ – Обявени резултати зоз Смотри кирилскей писменосци Читай крашнє пиш 2026, хтору орґанизує Народна библиотека Стоян Трумич з Тителю, а на хторим наградзени и писмени задатки школярох на руским язику зоз основней и штреднєй школи.
У штреднїм возросту (пията и шеста класа) першу награду за школски писмени задаток на руским язику достала Заря Ковач, другу Йована Кушич, а трецу награду Елена Варґа з Руского Керестура. У старшим возросту (седма и осма класа) першонаградзена Надя Горняк, другу награду достал Ален Бики, обидвойо з Керестура, а трецу награду Мария Рамач зоз Дюрдьова.
У катеґориї штреднїх школох, першу награду за школски писмени задаток на руским язику достала Емина Бики, другу награду Елена Шомодї и Алекса Сопка, а трецу Лана Штранґар, шицки штверозРуского Керестура.
Наставнїци наградзених школярох зоз керестурскей школи Петро Кузмяк Каролина Джуджар, Люпка Малацко и Тамара Хома, док зоз дюрдьовскей школи Йован Йованович Змай Мария Самарджич. Задатки препатрала и вибрала Катарина Пантич.
Конкуровало ше за найлєпши школски писмени задаток у школским 2025/26. року написани на сербским, болгарским, македонским, русийским, руским и українским язику, за найлєпши рукопис у писменим задатку и за кирилску калиґрафию (краснопис).