Наиходзаци збуваня у керестурскей парохиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од нєшка, 27. по пияток, 31. мая, кед будзе нєзаповедане швето Царици Богородици, будзе ше означовац Водицов тидзень, вечарши Служби Божо буду у Водици, на 18 годзин.

На соботу, 1. юния, будзе Други екуменски фестивал духовней музики Емаус-Фест котри почнє на 20 годзин. Пред тим у виронаучней сали (у порти) од 16 до 18:30 г будзе отримани форум на котрим на тему: „Маме лєм єдного Оца на нєбе“, буду участвовац грекокатолїцки, римокатолїцки, еванґелицки и православни священїки.

На нєдзелю, 2. юния означи ше Празник Евхаристиї. Служби Божо буду на 9, 11:30 и вечарша на 19 г у церкви, а на 17 годзин у манастире Исусових малих шестрох.

Того дня школяре другей класи основней школи приступя ґу Першей Причасци у Служби на 11:30 и процесиї зоз Святима Тайнами коло церкви. За першопричашнїкох, їх родичох и родзину споведз будзе на соботу на 14 годзин.