У Рускей школи виложени нови експонати

ДЮРДЬОВ – Пред вечаршу програму Фестивала жридлового шпиваня Най ше нє забудзе котра отримана, всоботу 23. авґуста, у Рускей школи исти дзень на 18 годзин була отворена Руска одлога у котрей були виложени нови експонати.

У Рускей одлоги, у оддзелєню о вирским, културним и просвитним живоце Руснацох у Дюрдьове, єдна часц дополнєна з новима експонатами котри за тоту нагоду пририхтала наша историчарка Любица Отич зоз Дюрдьова.

Спред Културно уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко, котре орґанизує Фестивал и отримує Одлогу, присутних у привитал Мирослав Чакан котри дзечнє бешедовал о ново виложених експонатох и одвитовал на питаня шицким котрих тота вистава интересовало. Присутни, окрем тих нових, итересовали и скорей виложени експонати.