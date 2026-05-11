Наявена премиєра опери „Мадам Батерфлай”

НОВИ САД – На трибини Театрални бешеди: Преклята, алє щешлїва, всоботу, 9. мая у Сербским народним театре (СНТ), хтора отримана з нагоди премиєри опери Мадам Батерфлай Дякома Пучиния, наявене же премиєра будзе 16. мая, а тиж наявене и же у улоги Чо-Чо сан, лєбо мадам Батерфлай будзе и сопран Люпка Рац.

У розгварки о историї того познатого дїла, його тирвацим месце на оперскей сцени участвовали: почесни госц Вера Ковач Виткаи, директор Опери СНТ Желько Р. Андрич, сопран Даниєла Йованович, тенори Стеван Каранац и Младен Продан, клавирски сотруднїк Страхиня Дьокич, а модератор бул Милорад Стокин.

Наявене же премиєра опери Мадам Батерфлай Дякома Пучиния будзе 16. мая, а репризи буду 19. и 23. мая, а у улоги мадам Батерфлай будзе Даниєла Йованович и Люпка Рац. У виводзеню опери будзе участвовац коло 200 виводзачох – главни и побочни улоги, Оркестер Опери, Хор и Балет СНТ и вецей як 20 члени Дзецинского оперского студия.

Перша премиєра Пучинийовей опери виведзена 1904. року у театре Ла Скала у Милану. У СНТ є першираз виведзена 1921. року, потим є обновена 1996. и ознова 2009. року, и тота остатня инсценация на репертоару була виводзена и вецейраз у сезони.