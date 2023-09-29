Наявене отверанє „Енерґетского инфо центру” у Кули

КУЛА – У Кули будзе отворени перши „Енерґетски инфо центер” хтори будзе помагац гражданом же би ше лєпше информовали о енерґетскей ефикасносци, преноша локални медиї.

Ґу тому, гражданє ше годни информовац и о мирох хтори годно превжац же би ше цо менєй трошело енерґию, як и о рижних субвенцийох хтори понука держава.

Пред отвераньом того центру, а хторе плановане за октобер, орґанизована едукация за представнїкох општини и управнїка будинку о механїзмох и способох функционованя „Енерґетского инфо центру” хтора им будзе на хасен у будуцей роботи зоз гражданами док ше центер отвори.

Задаток того центру же би ше медзи гражданами зменшало енерґетске худобство хторе настава пре вельке трошенє енерґиї и же би ше обезпечело цо векши комфор зоз цо нїзшима трошками.

Центер потримани з боку проєкту „Лєпша енерґия” Америцкей аґенциї за медзинародни розвой (УСАИД) и општини Кула.