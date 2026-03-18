Наявене виключованє струї на штварток и пияток

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре плановани роботи на електричней мрежи, на штварток 19. и на пияток 20. марца, зоз Електродистрибуциї Сербиї обвисцели же з часу на час у периодзе од 9 по 14 годзин будзе виключованє струї.

Струю у тим периодзе нє буду мац гражданє у шлїдуюцих улїцох:

И. Л. Рибара 1 и 54-78, 59-91,

Беґельска 1, 2, 3-17 и 24-46,

Ленїнова 2-100, 3-105 и 125-149,

Янка Тота Боґмека 1-63, 2-48 и бб,

Йовґена Сопку 1-11, 15-61, 2-38 и 42-60,

Сримского фронту 2-36, 1-41 и бб,

Треца 19,

Русинска 42-150, 75-161 и бб,

Кратка 1-13 и 4-10,

Роботнїцка 1-31 и 2-24,

М.Тита 79.

Док тирваю роботи треба виключиц апарати зоз струї и ознова их уключиц накадзи придзе струя. У случаю нєвигодней хвилї, роботи буду преложени, о чим хаснователє буду благочасово обвисцени.