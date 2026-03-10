Наявене виключованє струї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре плановани роботи на електричней мрежи, на штварток 12, пияток 13. и на соботу 14. марца, зоз Електродистрибуциї Сербиї обвисцели же з часу на час у периодзе од 9 по 14 годзин будзе виключованє струї.

Струю у тим периодзе нє буду мац гражданє у шлїдуюцих улїцох:

И. Л. Рибара 1-54 и 59,

Беґельска 3-17 и 24-46,

Ленїнова 2-10, 3-105 и 125-149,

Янка Тота Боґмека 1-63, 2-48 и бб

Йовґена Сопку 1-11, 15-61, 2-38 и 42-60

Беґельска 1 и 2

Сримского фронту 2-36, 1-41 и бб

Треца 19

Русинска 58-150, 95-161 и бб

Кратка 1-13 и 4-10

Роботнїцка 1-31 и 2-24

Под час роботох треба виключиц апарати зоз струї и ознова их уключиц накадзи придзе струя. У случаю нєвигодней хвилї, роботи буду преложени, о чим хаснователє буду благочасово обвисцени.