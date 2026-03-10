Наявене виключованє струї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре плановани роботи на електричней мрежи, на штварток 12, пияток 13. и на соботу 14. марца, зоз Електродистрибуциї Сербиї обвисцели же з часу на час у периодзе од 9 по 14 годзин будзе виключованє струї.
Струю у тим периодзе нє буду мац гражданє у шлїдуюцих улїцох:
И. Л. Рибара 1-54 и 59,
Беґельска 3-17 и 24-46,
Ленїнова 2-10, 3-105 и 125-149,
Янка Тота Боґмека 1-63, 2-48 и бб
Йовґена Сопку 1-11, 15-61, 2-38 и 42-60
Беґельска 1 и 2
Сримского фронту 2-36, 1-41 и бб
Треца 19
Русинска 58-150, 95-161 и бб
Кратка 1-13 и 4-10
Роботнїцка 1-31 и 2-24
Под час роботох треба виключиц апарати зоз струї и ознова их уключиц накадзи придзе струя. У случаю нєвигодней хвилї, роботи буду преложени, о чим хаснователє буду благочасово обвисцени.