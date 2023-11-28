Наявене же будзе нове явне ошвиценє

КУЛА – У Шветочней сали Скупштини општини Кула, прешлого тижня, медзи Општину Кула и приватним партнером подписани Контракт о замени явного ошвиценя.

На подписованю контракту присутни були началнїца Општинскей управи Александра Ґаґович, предсидатель општини Кула Дамян Милянич, и предсидатель конзорциюму компаниї „Interenergoˮ зоз Словениї и „Smart energy investmentˮ зоз Беоґраду, Синиша Янюшевич.

По словох предсидателя општини Кула, Контракт о замени явного ошвиценя, односно о преходзеню на ЛЕД ошвиценє, обезпечи векше шпорованє, лєпши квалитет ошвиценя и його отримованє у наиходзацих 15 рокох, цо будзе на хасен гражданом и општини. Вон додал и тото же то вельки проєкт и треба заменїц цельо грушочки и же нє мож обчековац же шицко будзе готове по Нови рок, алє робота будзе закончена у наиходзацих даскельо мешацох. З тим проєктом будзе залапена цала територия општини Кула.