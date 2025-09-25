ДружтвоРутенпресТекстиТуризем

Наявени нови змисти за розвой туризма

автор Л. Сарич, фото: www.vojvodina.gov.rs
автор Л. Сарич, фото: www.vojvodina.gov.rs 21 Опатрене

НОВИ САД – Покраїнски секретар за привреду и туризем др Ненад Иванишевич наявел нову манифестацию „Фрушка Walk & Wine 2025”, хтора будзе на соботу, 27. септрмбра у Сримских Карловцох.

Як визначел секретар Иванишевич, циль манифестациї же би през промовованє вина и пешацких турох допринєсли розвою винского и вирского туризма.

Шейтанє руши опрез Инфо-центра Туристичней орґанизациї Сримски Карловци на 11 годзин, а тури буду рушац на кажду годзину. Учашнїки прейду драгу од 7,5 километери през бреги под винїцами, шуцко по Институт за винїцарство, и деґустацию вина 19 локалних ванарийох.

Иванишевич наявел и плани же би ше у наиходзацим року обезпечело средства за орґанизованє вецей таких шейтаньох, през цалу туристичну сезону – од мая до октобра – як сталне туристичне понукнуце на Фрушкей гори.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Основани Сербски центер за стрип и анимацию

На пияток будзе Ноц виглєдовачох

У новим „Руским слове”

У Добри вечар, Войводино

Дружтво за руски язик на пияток отрима схадзку