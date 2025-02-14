Найчисленши протестни сход по тераз у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Годзинови протестни сход у центру Руского Керестура отримани вчера у вечарших годзинох, зоз цильом дац потримовку студентом хтори уж вецей як два мешаци протестую у цалей держави.

По жимним вечаре зоз пищалками коло шиї и транспарентами у рукох, коло 300 жительох рижних ґенерацийох зишло ше коло 18 годзин, кеди и бул заказани сход.

Енерґичну бешеду отримал доц. др Александер Мудри зоз Оддзелєня за Русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе, за хтору од своїх сожительох достал моцну потримовку з аплаузами. Вон, медзи иншим, наглашел же ше нє треба бац явно потримац студентох же би ше дацо у держави пременєло, понеже шицки свидоми же институциї нє робя свою роботу.

Потим штредньошколци одшпивали писню „Деца су украс светаˮ и „За милион годинаˮ, под час хторих присутни зоз ошвиценьом на мобилних телефонох правели окремну атмосферу.

По законченю музичних точкох, рушело ше спрам крижней драги, з 15-минутову цихосцу дац чесц особом хтори 1. новембра настрадали на Желєзнїцкей станїци у Новим Садзе.

Понукане и цепли чай, а сход надпатрала полиция и шицко прешло без инцидентох.