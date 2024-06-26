Найлєпше поробени тест з руского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей школи „Петро Кузмяк” на Закончуюцим испиту тести покладали шицки 42. школяре, и як дознаваме зоз управи школи, по конєчних резултатох, зоз мацеринского односно руского язика просекове число посцигнутих бодох 13,43, зоз математики 10,15, а зоз виборного предмету 12,60 боди.

Осмаки ше у трецим тесту опредзелєли так же 19 писали тест зоз биолоґиї, 10 тест писали зоз хемиї, 4 з ґеоґрафиї, 7 зоз историї и 2 зоз физики. Максималне число посцигнутих бодох поєдинєчних школярох 20 зоз хемиї, 18 зоз историї, 16,5 з биолоґиї, 10 зоз ґеоґрафиї и 16 з физики. Цо ше дотика поєдинєчногo максималного числа бодох, на тесту з руского язика найвецей посцигнути 18, а зоз математики 17 боди.