Найлєпше поробени тест зоз физики

ДЮРДЬОВ – Спрам податкох хтори зме достали од управи Основней школи ,,Йован Йованович Змай”, школяре ше найбаржей знашли на тесту зоз физики, на хторим просекове число бодох по школярови було 16,5.

Цо ше дотика статистики з других предметох, на тесту зоз историї просеково число бодох було 15, зоз биолоґиї 14,57, зоз руского 14,16, зоз хемиї школяре просеково освоєли 13,27 боди, зоз ґеоґрафиї просеково число бодох було 12,64, зоз сербского 10,29 боди, а тест хтори школяре найслабше поробели бул зоз математики, на хторим просеково посцигнуте 9,83 боди.