РУСКИ КЕРЕСТУР – На 20. Републичним змаганю зоз формованя и презентациї туристичних аранжманох, тє. аґенцийного и готелиєрского дїлованя, найлєпши бул школяр зоз Парачину Александар Милошевич, та шлїдуюце Републичне змаганє будзе у тим городзе.

А 20. змаганє отримане 22. и 23. марца у ОШ и ШШ „Петро Кузмяк” дзе участвовали 12 змагателє зоз цалей Сербиї. Домашню Школу представяла школярка штвартей класи Нора Кайра Есе з Кули, а менторка єй була професорка Бояна Милянич.

Попри першого места додзелєни, друге Тамари Савич з Нового Беоґраду, а треце место з истим числом бодох подзелєли аж три змагательки.

Найлєпши змагатель як награду достава стипендию за дальше школованє на студийох на Факултету дружтвених наукох у Беоґрадзе, а змагателє цо завжали од 1. по 6. место од Универзитету Синґидунум наградзени зоз тродньову екскурзию до иножемства.

Дипломи шветочно придали представителє орґанизаторох директорка керестурскей Школи Наталия Будински и Универзитету Синґидунум Предраґ Булатович.

Змаганє ше отримало у новей учальнї котру за напрям туристични технїчар з тей нагоди помогла опремиц Општина Кула.

Спонзоре змаганя були и Туристична орґанизация општини Кула, Млєкара „Сомболед” зоз Зомбора и Кексара „Яфа” зоз Червинки.

У паузох змаганя у дводньовим пребуваню у Руским Керестуре, госци мали нагоди нащивиц и музейну збирку у Замку, як и катедралну церкву св. оца Миколая.