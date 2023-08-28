Найлєпши котлїки наварели Лалитянє и Сивчанє

РУСКИ КЕРЕСТУР – На 6. манифестациї „Керестурски котлїк” котри отримани 26. авґуста пополадню на базену у Руским Керестуре, найлєпши рибов паприґаш наварели екипи з Лалитю, и Сивцу. Перше место освоєл паприґаш хтори наварел Ярослав Валент з Лалитю, другопласовану екипу зоз Сивцу представела Лїляня Юркович, а з трецим местом оценєти паприґаш цо наварел Лалитянь Янко Чрєпок.

Паприґаши хтори були означени з числами обєктивно оценьовал искусни трочлени фахови жири, а тром найлєпшим змагательом пехари спред орґанизатора уручел предсидатель Здруженя спортских рибарох „Коляк” Михайло Пашо.

На тогорочним Котлїку котри уж традицийно орґанизує керестурске Здруженє спортских рибарох Коляк, участвовали 20 екипи, а попри домашнїх и лалитянох и сивчанох було и дружтво з Коцура.

Треба спомнуц же того року всоботу пополадню на керестурским базену була нє мала гужва бо ше источашнє на єдним боку отримовало „Керестурски котлїк”, на другим боку базена було Мото-стретнуце, а попри учашнїкох тих двох манифестацийох у базену було вельо купачох. На горуцих 38 ступньох могло ше крашнє дружтвовац, засмачиц ше и розхладзиц, та уживац у добрей рок музики и вельких моторкох.