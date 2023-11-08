Наймладши фолклораше КУД „Жатва” у „КОЛОвей дзецинскей КОЛОниї”

КОЦУР – Национални ансамбл КОЛО зоз Беоґраду, ансамбл народних танцох и шпиванкох Сербиї, запровадзел нови проєкт под назву „КОЛОва дзецинска КОЛОния”. Проєкт нєдавно почал зоз реализованьом у Вербаше, а окрем наймладших зоз Културного центру Вербасу, участвую и дзеци зоз Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” зоз Коцура.

Уметнїцко-едукативни проєкт „КОЛОва дзецинска КОЛОния” ше реализує з дзецми возросту од пиятей по осму класу у дзешец реґионалних и окружних центрох у Сербиї, а конєц проєкту плановани зоз законченьом школского 2023/2024. року.

Поставену програму и танци котри за тот час увежбаю виведу дзеци зоз шицких дзешец центрох Сербиї у юнию шлїдуюцого року у МТС сали у Беоґраду.

По словох предсидательки КУД „Жатва” Меланиї Мали, поволанку за участвованє коцурске Дружтво достало зоз Културного центру Вербасу.