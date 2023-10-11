Наймладши керестурски фодбалере нащивели стадион „ТСЦ аренаˮ у Бачкей Тополї

БАЧКА ТОПОЛЯ – Найстарша екипа Русинових пионирох, дзеци 5. класи, того викенду, точнєйше внєдзелю 8. октобра, мала нагоду нащивиц познати фодбалски стадион „ТСЦ аренаˮ у Бачкей Тополї дзе того дня наступела домашня екипа процив суботицкого Спартаку.

Одход витворени дзекуюци анґажованю їх тренера Зденка Шомодїя, хтори прейґ Управи Фодбалского клубу „ТСЦˮ обезпечел безплатни уходнїци.

На тоту кратку спортску екскурзию пошли дзевецеро дзеци, и пецеро родичи, та як гварели, дзецом тот одход окреме значел, понеже велї з нїх по першираз мали нагоду навияц зоз стадиону хтори предвидзени за даскельо тисиячи любительох фодбалу.