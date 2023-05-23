Наймладши русиновци бавели процив екипи зоз Сивцу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У своєй Розвойней лиґи, младши катеґориї Русинових фодбалерох тей соботи на Ярашу, одбавели штири фодбалски змаганя процив екипи Полет зоз Сивцу, а процив хторого однєсли єдну побиду, єдно змаганє одбавели з нєришеним резултатом, а у двох русиновци були поражени.

На тим фодбалским стретнуцу наступели дзеци возросту од 1. по 6. класу основней школи, а бавели помишано у штирох ґрупох.

Найстарша екипа, у хторей були дзеци 4, 5. и 6. класи основней школи, бавела процив єдней од наймноцнєйших екипох у своєй лиґи, екипи Полет зоз Сивцу, процив хторей одбавели з нєришеним резултатом 3:3. Дзеци у тей ґрупи наступели у составе – Алекс Цвайґ, Никола Планчак, Марко Илич, Тони Орос, Тадей Виславски, Патрик Варґа, Андрей Виславски, Алексей Виславски, Ален Бики и Ерик Русковски. Шицки три ґоли за свою екипу дал Марко Илич.

У шлїдуюцей екипи бавели кус младши фодбалере, дзеци 3. и 4. класи, а хтори були поражени од Сивчаньох зоз 6:3. Два ґоли у тей ґрупи дал Тони Надь Пикси и єден дал Даниєл Фейди. Окрем нїх у тим составе бавели и – Давид Колошняї, Иван Надь, Кристофер Дудаш, Йован Бошкович, Давид Гарди, Стивен Банич, Кристиян Чонка, Дарко Еделински, Николина Гарди, Клара Блаґоєвич и Йован Цвєтичанин.

У ґрупи фодбалерох возросту 2. и 3. класи наступели – Давид Еделински, Тони Сивч, Лука Зелич, Андрей Надь, Тони Надь, Иван Надь и Страхиня Кришич, а русиновци у тим составе страцели од своїх парнякох зоз Сивцу з резултатом 8:1. Єдини ґол за Русин дал Тони Надь.

Но, такой шлїдуюца ґрупа, дзеци 1. и 2. класи, надвладала процивнїкох зоз прешвечлївим резултатом од 8:0. У тим составе бавели – Марко Еделински, Михайло Шомодї, Алек Малацко, Дориян Попович, Тони Сивч, Стефан Такач, Лука Зелич и Лука Тасич, хтори на тим стретнуцу дал шицки 8 ґоли за свой тим.

Тренере младим фодбалером Зденко Шомодї и Деян Йолич, а стретнуце судзели бувши Русинов фодбалер Мирко Надь и предсидатель Клубу, Тихомир Медич.