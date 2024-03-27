Наймладши русиновци бавели у Сивцу

СИВЕЦ – Перше коло у своєй Розвойней лиґи за младши катеґориї, наймладши фодбалере и фодбалерки клубу „Русин”, возросту од 6 по 12 роки, одбавели всоботу, 23. марца у Сивцу. Од седем змаганьох, русиновци у трох страцели, два одбавели нєришено, док у двох победзели.

За найстаршу екипу наступели дзеци 5. класи, и од домашнього Сивцу страцели з резултатом 5:0.

Потим, дзеци 4. класи тиж прецерпели пораженє, з дакус меншу розлику од 4:0.

Рок младши, дзеци 3. класи, одбавели нєришено 2:2. Аж два ґоли за свой тим дал Страхиня Кршич.

Потим, фодбалере возросту 2. класи, зазначели побиду з резултатом 2:1, а ґоли за свой тим дали Шомодї и Тасич.

Новоформована екипа наймладших русиновцох у хторей наступаю 12-ецеро шейсцрочни дзеци, а хторих од нєдавна тренира бувши бавяч Русину, Денис Югик, одлично ше знашли на терену, з оглядом же з процивнїками одбавели нєришено 1:1. Ґол за свой тим дал Матей Югик.

На концу, наступела и дзивчатска екипа хтора победзели зоз 2:1.

Тренере були Зденко Шомодї, Деян Йолич и Денис Югик.

Шлїдуюце, 2. коло, русиновци одбавя на ютре, 28. марца, на домашнїм Ярашу, процив коцурскей Искри.

Буду одбавени штири змаганя, а стретнуце почнє на 16 годзин.