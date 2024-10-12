КОЦУР – Предходних дньох Дзецински тидзень означели и наймладши у Предшколскей установи „Бошко Буха” – у оддзелєню „Герлїчка” у Коцуре.

За дзеци зоз мишаней руско-сербскей ґрупи виховательки Ксения Уйфалуши и Єлена Буила през цали тидзень запровадзовали рижни активносци у котрих наймладши уживали.

Так з нагоди Дзецинского тижня дзеци нащивели коцурске Оддзелєнє Явней библиотеки „Данило Киш” дзе ше упознали зоз єй дїялносцу и рижнима кнїжками, провадзели представу у Доме култури „Инсталуй и ти дїдов джи пи ти (GPT)” у виводзеню ансамбла Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”, а участвовали и у рижних других активносцох, бавискох и полиґонох котри каждодоньово за нїх орґанизовали виховательки Уйфалушова и Буилова.

Того року мишана руско-сербска ґрупа у оддзелєню „Герлїчка” у Коцуре чишлї 24-еро дзеци, а наймладши предшколского возросту ше вєдно зоз своїма виховательками вредно рихтаю и за першу класу до котрей ше упишу шлїдуюцого року.