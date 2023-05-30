Найнащивенше и найквалитетнєйше Русиново бависко (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 28. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, внєдзелю 28. мая, фодбалере Русина на домашнїм Ярашу звладали госцуюцу екипу зоз Червинки з резултатом 2:1 (0:0). Ґоли за Русин дали – Филип Вуйович, Янко Кулич.

Нєдзельове стретнуце прешло у правей спортскей атмосфери яку ше на Русиновим стадиону давно нє видзело. Коло 500 любительох фодбалу подполно виполнєли обидва боки трибинох и простор коло нїх, а шесйсцчлена полицийна патрола цали час мерковала же би нє пришло до нїякого контакту медзи навиячами, гоч „искриˮ було през цали цек стретнуца.

Стретнуце почало досц осторожно з обидвох бокох. Найлєпши нагоди у першим полчасу мали Малацко и Саянкович, алє початни резултат остал нєпременєни.

У 55. минути Филип Вуйович достава лабду на 20 метерох од ґолу, преходзи двох чуварох и зоз нєодбранївим бицом трафя прави горнї кут госцуюцого ґолу. Стадион на Ярашу „експлодиралˮ од домашнїх навиячох хтори даскельо минути скандирали „Русин, Русинˮ.

Госци после того починаю бавиц вельо оштрейше, алє судийна тройка була на висини задатку и шицки троме тримали бависко под контролу. Пре оштре, часто аж и погибельне бависко, судия перше виключел єдного, а по конєц ище двох бавячох. Права еуфория на стадиону настала кед Янко Кулич дава други ґол за Русин. После малочислених нагодох, госци зменшали предносц на 2:1 и зоз тим резултатом закончене стретнуце.

Настава длугочасове скандиранє Русинових навиячох, а потим и Русиново бавяче приходза ґу трибином и подзековносц на потримовки указую з аплаузом.

Русин бавел у составе – Деян Кронич, Стефан Тома, Боян Голик, Реля Ланчужанин, Деян Павлович, Филип Вуйович, Янко Кулич, Оґнєн Маркович (Никола Циврич), Матей Саянкович (Александар Тома), Андрей Малацко, Воян Бранкович.

На нєдзелю 4. юния, у предостатнїм колу, фодбалере Русина одбавя у госцох процив екипи Полета зоз Каравукова, док у остатнїм 30. колу, на своїм терену, дочекаю Будучносц зоз Параґох.