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НАЙНОВША ВИСТКА꞉ Пре наявену нєпогоду буду ше оглашовац сирена и церковни дзвони

автор А. Медєши
автор А. Медєши 482 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Понеже метеоролоґове за нєшка, стреду 19. юлия, пополадню и у ноцних годзинох ґу штвартку, наявюю ище єдну бурю зоз дижджом и можлївим каменцом над цалу Войводину, зоз Месней заєднїци Руски Керестур обвисцую жительох же ше на тот завод, док наиду хмари, буду оглашовац церковни дзвони и сирена у Огньогасним доме.

Зоз Месней заєднїци визначую же циль того поступку нє же би ше медзи валалчанями ширело панїку, алє же би ше на тот способ одогнало хмари з каменцом понеже, спрам вереня и искуства старших валалчаньох и з наших и з других крайох, звук дзвонох ма функцию у розбиваню хмарох и часточкох хтори ноша каменєц.

З тей нагоди, спред Добродзечного огньогасного дружтва Елемир Надь, а спред Месней заєднїци секретар Михайло Пашо, нєшка були на розгварки при парохови о. Владиславови Варґови, хтори благословел тото предкладанє, же би ше и на тот способ пробовало одбранїц Керестур и околїско од наявеней нєпогоди.

Секретар Пашо и Надь нащивели и церковного дзвонара Томислава Регака хтори свой доприношенє бранєню валала од нєпогоди укаже зоз оглашованьом штирох дзвонох, понеже пияти ище вше нє оправени.

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