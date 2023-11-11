Найновши кнїжки „Руского слова” представени у Школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – 30. Културна манифестация „Костельникова єшень” почала вчера з промоцию найновших виданьох за дзеци НВУ „Руске слово” у Основней школи „Петро Кузмяк”.

Промоциї кнїжкох були у трох возросних ґрупох, а представени кнїжки за наймладших – сликовнїци „Животинї у дїдовим и бабовим дворе” авторки Наташи Еделински Миколка и „Ремесла и професиї” Даниели Тамаш.

Школяром трецей и штвартей класи представени – кнїжка писньох за рецитованє „Сладки кари” Меланиї Римар и перша кнїжка Златки Чизмаровей „Приповедки пред спаньом”, док школяре шестей и седмей класи упознали першу кнїжку „Правда до хторей я верим” авторки Сонї Алексич.

О кнїжкох з публику бешедовали и читали з нїх виривки сами авторки, окрем Тамашовей, а модераторе програми були одвичательни редактор видавательней дїялносци Микола Шанта и професорка Каролина Джуджар.

Знїмок промоциї мож одпатриц на нашим Ют’юб каналу.