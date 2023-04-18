Найрадоснєйше швето преславене и у Дюрдьове и Ґосподїнцох

ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – У дюрдьовскей парохиї Рождества Пресвятей Богородици и у грекокатолїцкей церкви святого арханґела Михаїла у Ґосподїнцох внєдзелю, 16. априла, преславене найрадоснєйше швето Велька ноц по юлиянским календаре.

Службу Божу, хтора почала на 8 годзин у Ґосподїнцох, служел о. Михаил Холошняй.

Архиєрейску Службу Божу хтора почала на 10 годзин у Дюрдьове, а хтору служел наш епарх кир Георгий Джуджар, вельке число вирних зоз своїм присуством возвелїчали тото швето.

У Дюрдьове на Перши дзень Велькей ноци нови Апостолски нунций архиепископ Санто Ґандєми бул у своєй першей нащиви дюрдьовскей парохиї. У нашиви бул вєдно зоз секретаром Апостолскей нунциятури у Беоґрадзе Симоном Санчезом, хтори у Дюрдьове бул и прешлого року на Кирбай.

По Служби, у обидвох местох у церковних портох отримане и традицийне пошвецанє пасхалних кошаркох, велького числа присутних домашнїх и їх госцох.

На Други дзень Велькей ноци було мированє и у Дюрдьове и у Ґосподїнцох.