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Найрадоснєйше швето преславене у Дюрдьове и Ґосподїнцох

автор Л. Вереш, фото: Л. Вереш, Д. Иванов
автор Л. Вереш, фото: Л. Вереш, Д. Иванов 42 Опатрене

ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – У дюрдьовскей парохиї Рождества Пресвятей Богородици и у Грекокатолїцкей церкви святого архангела Михаїла у Ґосподїнцох, внєдзелю, 5. априла преславене найрадоснєйше швето – Велька ноц. На Служби Божей хтора почала на 8 годзин у Ґосподїнцох, а хтору служел о. Михаил Холошняй и на Служби Божей хтора почала на 10 годзин у Дюрдьове, а хтору служел о. Борис Холошняй, вельке число вирних зоз своїм присуством возвелїчали тото швето.

По служби, у церковних портох отримане и традицийне пошвецанє пасхалних кошаркох, велького числа присутних домашнїх и їх госцох.

На други дзень Велькей ноци и швето велькомученїка Георгия, Дзуря, у тих двох парохийох пошвецене жито.

На треци дзень будзе мированє.

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