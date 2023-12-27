Найрадоснєйше швето у Парохиї св. отца Миколая

РУСКИ КЕРЕСТУР – Швето Рождества Христового – Крачун керестурци преславели торжествено, у Службох Божих на 8 и 17 годзин, а на 10 годзин була Архиєрейска Служба Божа.

Службу на 10 годзин предводзел кир Георгий Джуджар, керестурски парох о. Владислав Варґа, священїки домашнєй парохиї о. Владимир Медєши, парох индїйски и помоцни керестурски капелан о. Михайло Шатна и о. Ярослав Варґа. Службу возвелїчали и священїки госци: о. Алексий Гудак зоз Вербасу, о. Владимир Еделински Миколков зоз Бикичу, о. Славко Чизмар зоз Паризу, як и єромонахи зоз Кули о. Дамян Кича, ЧСВВ, та о. Платон Салак, ЧСВВ.

После Служби дзеци члени Дружтва св. Миколая пририхтали приказ Исусового народзеня. Тот приказ провадзели и госци котри пре войну пришли зоз України до Беоґраду и приходза до Керестурскей катедрали означиц векши швета.

Други дзень Крачуна ше означує як Собор Богородици и св. Йосифа обручнїка. Службу на пол дванастей служел о. Владимир Медєши, а наказовал о. Владислав Варґа, док при мированю помагал о. Михайло Шанта. На тото швето, визначел керестурски парох о. Владислав Варґа у своєй казанї ше вирни намагаю буц єдна фамелия полна любови и радосци, так як и свята фамелия котра шицким нам приклад.

Трецого дня Крачуна ше означує св. Штефана первомученїка у Службох на 9 годзин и на 17 годзин.

Того року Служба котра ше служи на 11:30 означи рочїнцу – 25 роки як ше, на инициятиву покойного о. Михайла Малацка почало практиковац Службу за дзеци и младих у тим термину. Шпивацка ґрупа каждей нєдзелї, скоро без винїмкох, уж 25 роки прекрашнє шпива на тей Служби и прето достанє окремне подзекованє.

На шицких Службох Божих и мированє.