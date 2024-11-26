Найслабша партия ФК Русин

ЗОМБОР – Фодбалски клуб Русин всоботу, 23. новембра, у Зомборе одбавел штернасте першенствене стретнуце ПФЛ Зомбор процив екипи ФК Раванґрад 2018 и зазначел пораженє зоз резултатом 5:1.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Стефан Тома (Иван Чапко), Боян Голик, Александар Кочиш (Желько Шомодї), Деян Павлович, Виктор Надь (Иван Планчак), Оґнєн Маркович (Деян Будински), Деян Югик, Матей Саянкович (Лука Иличич), Илия Йованович и Деян Чернок.

Ґол за екипу Русина дал Деян Югик зоз пеналу.

У идуцим, 15. колу, источасно и остатнїм у єшеньскей часци полусезони ПФЛ Зомбор, Русин будзе бавиц на нєдзелю 1. децембра у Руским Керестуре процив першопласованей екипи ФК Будучносц зоз Ґложану, а стретнуце почнє на 13 годзин.