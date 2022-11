Наютре будзе Майсторски бал

РУСКИ КЕРЕСТУР – Бал з найдлугшу традицию у валалє, Майсторски бал будзе отримани наютре, соботу 12. новембра у ресторану „Червена ружа”.

Бал пре оправдани причини премесцени на тот термин, та нє будзе у януару идуцого року. Майсторски бал орґанизує Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох котре з помоцу спонзорох и на тот завод обезпечело богату томболу у вредносци понад 200 000 динари.

Уходнїца на бал 2500 динари, и єст надосц заинтересованих, а забавяц их будзе Пицикато бенд.

(Опатрене 16 раз, нєшка 16)