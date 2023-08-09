Наютре почина „Водициов камп 2023ˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Марийовим святилїщу, Водици, од 10. по 13. авґуст будзе отримани „Водициов камп 2023ˮ на тему „Седем главни грихи и їх процивни чеснотиˮ.

О грихох и чеснотох младим буду бешедовц преподавателє, приор кармелского манастира у Зомборе о. Стєпан Видак, пастор Еванґелицкей словацкей Церкви о. Владимир Ловас, парох Беркасовски и Бикичски протоєрей ставрофор о. Владимир Еделински Миколка и керестурски парох протоєрей ставрофор о. Владислав Варґа.

За тот камп ше приявело коло 30 младих од 13 рокох та старши, зоз шицких наших местох, односно парохийох.

Приход учашнїкой до Водици будзе на штварток, 10. авґуста на тринац годзин. На соботу после фриштику плановании одход до Кармелу до Зомбора, а заплановане и розпатранє Зомбора.

Камп ше закончи на нєдзелю пополадню.

Камп нагода младим же би вєдно препровадзели час и же би ше духовно окрипели.