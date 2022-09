РУСКИ КЕРЕСТУР – Промоция нового 34. числа глашнїка Рускей матки „Руснак” и схадзка Редакциї, будзе отримана 2. септембра на 18 годзин у сали Месней заєднїци, а схадзка Редакциї такой после промоциї.

Схадзка Редакциї „Руснака” з тей нагоди будзе отворена за явносц понеже шлїдуюце 35. число будзе насампредз пошвецене Попису жительства 2022.

(Опатрене 28 раз, нєшка 28)