Найважнєйша побочна ствар на швеце

Кед почнє фодбалске першенство, чи шветове, чи европске, за векшу часц хлопскей популациї (алє и добру часц тей другей) починаю днї и тижнї у хторих ше цали живот и шицки обовязки прескладую же би ше попровадзело цо вецей коло тей найважнєйшей побочней ствари на швеце.

И праве док пондзелок пополадню дуркам тоти шорики, єдно око ми сцека на стретнуце Румуния‒Україна, дзењ после велького испиту нашей фодбалскей репрезентациї процив Анґлиї, на котрим зме уписали, за велїх обчековане, пораженє, алє зме заш лєм указали же можеме бара-бар бавиц процив екипох фодбалских суперстарох… И на концу страциц.

Заш лєм, за велїх ище вше дїйствує нєнормалне так ше уношиц и трошиц на бависко, дзе 22 фодбалере оганяю єдну лабду у намири гоч як лєм нє з руку угнац ю до мрежи помедзи два стативи. Алє шицки тоти и таки интелектуални розправи и доказованя падаю пред слику емоцийох и страсцох хтори емитую почитователє найпопуларнєйшого спорту на планети.

И док Румунє праве полня мрежу Українцох, роздумуєм кельо ше з фодбалу можу вицагнуц и даяки животни лекциї, законїтосци и паралели зоз стварами хтори з фодбалом нє маю нїякей вязи.

Гоч тоти шорики будзеце читац док уж извесно будзе ясне чи фодбалска репрезентация Сербиї идзе далєй чи ше збера дому, з першого стретнуца процив фаворизованей Анґлиї можеме вивесц два виберанково заключеня. Гей, виберанково.

Кед до мечу войдзеш зоз страхом и преценюєш процивнїка, победзи це на триманє и искуство. Кед му укажеш зуби, респектуєш го, алє укажеш же и ти маш квалитет, поцагнє ше. Отвори ци простор за напад и ґол. Правда, може блїснуц контра, алє то фодбал, односно живот. Єдноставно, кед нє пробуєш, нє можеш анї победзиц. У ровноправним и фер стретнуцу, дзе ше шицко одвива на терену а нє коло нього и споза кулисох, нє победзує вше тот квалитетнєйши, богатши и познатши. Фаворита мож звладац на труд и дзеку, на тактику, на шесце… То можебуц чаривносц фодбалу, же аутсайдер може нєсподзивац и однєсц боди.

А тераз задумайце стретнуце у хторим лєм єден учашнїк ма право привесц свою публику, делеґирац своїх судийох и одредзовац свойо правила. И ґу тому, голєм половка у тиму процивнїка його пожичени бавяче, лєбо тоти цо би кариєру предлужиц у його екипи. Судия му нє писка очиглядни и кревнїцки фаули, рукометашки генци и метерово офсайди, алє зато ривалови дзелї картони и понїщує ґоли по автоматизме. Кед и попри шицкого заш лєм нє идзе, предсидатель и власнїк клубу, хтори источашнє и предсидатель Союзу и судийскей орґанизациї, виходзи на терен, судия му додава лабду и вон ю з руку посила попод греду. ВАР ше прави мертви, а публика на стадиону аплаудира и скандира… И вери же су наисце таки добри и же водза 5-0.

Публика на телевизиї нїч тото нє видзи, бо у преносу указую лєм кед напада фаворизована екипа. Док лабда при слабшому ривалови, селектор фаворита зоз студия толкує же обчекує прешвечлїву побиду своїх, бо процивнїк нє ма анї стратеґию, анї квалитет за вигодни резултат.

Звучи познате? Кед так, вец значи же сце таки стретнуца патрели, без огляду за котри сце тим навияли. У одношеню на виберанки, фодбалске змаганє у Нємецкей заш лєм интересантнєйше, спортскейше и нєизвеснєйше. Без огляду чи освоїме першенство, чи випаднєме уж у ґрупней фази.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.