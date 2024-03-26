Найвецей бешеди було о публикованю

РУСКИ КЕРЕСТУР – Управни одбор Рускей матки у преширеним составе, вчера вечар у своїх просторийох при Месней заєднїци, отримал схадзку з обсяжним дньовим шором, а найвецей поваги було дате публикованю виданьох Матки з єй видавательного плану.

Схадзку водзел предсидатель РМ др Михайло Фейса, котри УО поднєсол звит о нєдавно отриманей Науковей конференциї у Деви котру оценєл як маестралну.

Цо ше дотика публикованя, виплановани промоциї у наших местох кнїжки Тамари Хома котра нєдавно вишла. Тиж сообщене же ше даскельо рукописи закончує и чека розплєт конкурсох, понеже конкуроване на шейсц уровнї, од општинских по републични за плановани публикациї.

Як наявене, перша шлїдуюца кнїжка будзе Мала история Русинох др Ивана Попа по сербски, котру преложел Михайло Катона, за котру уж обезпечени средства, а на схадзки виплановани и два трецини шлїдуюцого числа Глашнїка Руснак.

На вечаршей схадзки УО бешедовало ше и о виробку новей Националней стратеґиї рускей националней меншини, о збуваньох на Оддзелєню за русинистику и ище о даскелїх актуалних темох.