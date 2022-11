Найвецей гласи достала лїстина „Руснаци вєдноˮ

Прешлей нєдзелї, 13. новембра, кажди полнолїтни граждан Сербиї хтори припаднїк националней меншини, а уписани є до Окремного виберацкого списку, могол вихасновац свойо право гласа и гласац за членох свойого националного совиту. Тото право мали вецей як седем тисячи Руснацох, а вихасновала го половка, т. є. 3 621 Руснак, цо виноши 50 одсто.

По прелиминарних резултатох Републичней виберанковей комисиї, хтори сообщени пондзелок, 14. новембра, а зоз обробених 98,4 одсто виберацких местох, у составе шестого зволаня Националного совиту Руснацох найвецей будзе кандидатох зоз лїстини „Руснаци вєдно” – дзешец. Тота лїстина на нєдзельових нєпоштредних виберанкох достала 1 686 гласи. Три места у Совиту будзе мац лїстина „Руска матка за Руснацохˮ, хтора достала 492 гласи. По два места у Совиту буду мац лїстини: „За Руснацох – Желько Ковач”, хтора достала 481 глас; „Вєдно за Войводину” – ОЛЕНА ПАПУҐА, хтора достала 474 гласи и лїстина „Русинска будућност”, хтора достала 442 гласи.

Конєчни резултати виберанкох за национални совити буду сообщени до штвартку, 17. новембра, до 20 годзин, кед нашо новини уж буду у друку, алє ше нє обчекує даяки пременки у одношеню на прелиминарни резултати. У законским термину од утвердзованя конєчних резултатох на виберанкох, Републична виберанкова комисия приноши ришенє о додзельованю мандатох кандидатом зоз виберанкових лїстинох по їх рядошлїду на лїстини, починаюци од першого кандидата.

Ришенє о додзелєних мандатох доручує ше Министерству за людски и меншински права и дружтвени диялоґ и обявює ше у „Службеним гласнїку Републики Сербиї”. Потим ушлїдзи конститутивна схадзка на котрей шицки вибрани члени у новим, шестим зволаню Националного совиту Руснацох виберу нового предсидателя.

Єдна з найпознатших думкох Абрагама Линколна глаши же демократия то влада народу, зоз народу и за народ. Демократия у нєшкайшим смислу похопйованя, найкратше поведзено, то институционализована шлєбода. Хто гласал, вихасновал свойо демократске право. У даєдних державох гласанє и законска обовязка. Кажди глас бул важни, бо у демократиї одлучує векшина.

ruske.redaktorka@gmail.com

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)