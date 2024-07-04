Найвецей ше предавало кукурицу

НОВИ САД – У прешлим тижню прейґ Продуктней берзи Нови Сад заключени перши СПОТ контракт за тогорочни урожай жита (кед плаценє и випоручованє роби источшнє), а найвецей ше тарґовело з кукурицу. Вкупни обток бул 4.090 у вредносци 98.920.700 динари, сообщене зоз Продуктней берзи Нови Сад.

Кукурица забера 77% од вкупного обтоку, предавана є по цени од 18,60 пo 19,00 дин/кґ без ПДВ, у зависносци од анализи на афлатоксин, пондерована цена була 18,93 дин/кґ без ПДВ-a (20,82 дин/кґ з ПДВ-ом). У одношеню на тиджень скорей зазначени неґативни тренд цени од 0,83%.

Жито, урожай 2024. року, предавне по цени од 20,50 пo 21,50 дин/кґ без ПДВ-a у зависносци од параметрох квалитета и паритетох. Пондерована цена була 21,00 дин/кґ без ПДВ-а, (23,10 дин/кґ з ПДВ-ом). У вкупним обтоку жито зберало 12%.

На тарґовищу сої була мала активносц, понуканє було векше як поглєдованє, заключени лєм єден контракт по 63,00 дин/кґ без ПДВ-a (69,30 дин/кґ з ПДВ-ом), так же то була и пондерована цена. Зазначене зменшанє цени у одношеню на тидзень скорей за 3,82%.

Зоз статковим ярцом ше менєй тарґовело як тидзень скорей. Заключени лєм єден берзански контракт за статкови ярец зоз гектолитерску масу 60 кґ по 17,20 дин/кґ без ПДВ-а.

Олєйови репчень ше предавало по 49,75 пo 50,81 дин/кґ без ПДВ-a (425 по 434 €/т без ПДВ-а) и вон заберал 9% обтоку.

Од других робох у понуканю була и статкова мука у пакованю од 30/л по цени од 12,00 пo 12,30 дин/кґ без ПДВ-a, як и раж по цени од 26,00 дин/кґ без ПДВ-a, алє од тарґовини нє було нїч.