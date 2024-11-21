НОВИ САД – На Продуктней берзи Нови Сад у прешлим тижню, од 12. по 15. новембер обсяг обтоку бул 1.800 тони роби. И попри тим же пре швето роботни тидзень бул кратши, зазначени рост обтоку за 54,51% у одношеню на тидзень пред тим.

Вкупна финансийна вредносц предатей роби була 42.110.750 динари (+58,71%), найвецей ше предавало жито, а вжало учасц 56% у обтоку, сообщене зоз Продуктней берзи Нови Сад.

На тарґовищу ше кукурицу баржей понукало як поглєдовало. Предавало ше ю од 18 по 19 дин/кг без ПДВ-a. Пондерована цена була 18,24 дин/кг без ПДВ-a (20,07 дин/кг з ПДВ-oм), так же то менєй за 3,39% у одношеню на тидзень пред тим. Кукурицу ше предавало и на паритету ЦПТ (CPT) пристанїще у ценовним розпону од 20,20 по 20,40 дин/кг без ПДВ-a.

Жито ше вецей понукало и куповало, а берзански контракти заключени зоз минимумом 13% протеинами по 23 дин/кг без ПДВ-a (25,30 дин/кг з ПДВ-oм), цо у исти час и пондерована цена. Статистично патрено, жито було драгше за 3,00% у одношеню на тидзень пред тим.

Тарґовище сої и далєй пасивне. Понуканє сойового зарна по 54,50 дин/кг без ПДВ-a, зоз обраховйованьом квалитета, нє допринєсло заключованю контрактох.

Берзански контракти за статкови ярец гектолитерскей чежини 62 кг заключени по 21,50 дин/кг без ПДВ-a. Слунечнїков макух зоз 33% протеинами понукани по 27,00 дин/кг без ПДВ-a, алє купцох нє було.