Найвецей ше предавало жито

НОВИ САД – На Продуктней берзи Нови Сад у прешлим тижню бул менши обток, а предате 1.320 тони роби (–71,75% у одношеню на прешли тидзень), финансийней вредносци 32.399.630 динари. Примарне место у тарґовини мало жито, хторе завжало 63% тижньового обтоку.

На тарґовищу жита купци, попри хлєбного зарна зоз протеинами 11,5-12%, були заинтересовани и за жито зоз лєпшима параметрами квалитета зоз 13-14% протеинами, алє и за жито за статкову покарму.

Найвецей ше предавало квалитетне жито, так же пондерована цена у одношеню на тидзень пред тим була векша за 0,34%. Предавало ше го од 21,80 пo 23,50 дин/кг без ПДВ-a. Пондерована цена була 22,74 дин/кг без ПДВ-a. Контракти за жито за статок заключени по 21 дин/кг без ПДВ-a.

Кукурицу ше предавало од 18,50 пo 19,40 дин/кг без ПДВ-a, пондерована цена була 18,95 дин/кг без ПДВ-a, а то за 2,37% менєй у одношеню на тидзень пред тим. Кукурицу куповали лєм реґионални вивознїки и тарґовци, а домашнї прерабяче и вивознїки прешлого тижня ю нє куповали.

Зоз сою ше нє тарґовело прешлого тижня, пре вельку розлику медзи тим по кельо ше ю глєдало и понукало. Статкови ярец ше предавало по 21,50 дин/кг без ПДВ-a.

Предавало ше и минерални гної, АН (AN) русийски по 33,81 дин/кг (288 еур/т) без ПДВ-a, а АН (AN) русийски у джамбо мехох по 33,34 дин/кг (284 еур/т) без ПДВ-a.