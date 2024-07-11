Найвецей школярох ше уписало до СФШ „4. юлий”

КОЦУР – По законченю основного образованя, од 33 матурантох, Основней школи „Братство єдинство” зоз Коцура найвецей ше предлужи у Стреднєй фаховей школи „4. юлий” у Вербаше, и то вецей як половка.

До стреднїх школох до Нового Саду ше уписали штверо школяре – по єдно до Транспортней школи „Пинки”, Технїчней школи „Милева Марич Айнштайн”, Ґимназиї „Светозар Маркович” и Стреднєй школи за дзеци зоз завадзанями у розвою. До Стреднєй економскей школи до Зомбору, на напрям туристични технїчар, ше уписал єден школяр, до стреднєй Польопривредней школи зоз домом школярох у Футоґу, напрям за ветеринарского технїчара, тиж єден школяр, до Стреднєй школи до Суботици єден школяр, як и до Стреднєй школи до Бечею.

До Стреднєй технїчней школи „Михайло Пупин” до Кули ше уписали тройо школяре зоз Коцура, до Ґимназиї „Жарко Зренянин” до Вербасу тиж тройо, двойо школяре на дружтвени и єдно на природни напрям. До Стреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” до Руского Керестура ше уписали двойо школяре, єдно на напрям туристични технїчар, а єдно до ґимназиї.

Штверо школяре зоз коцурскей Основней школи ше уписали до Стреднєй медицинскей школи „Козма и Дамян” у Вербаше, и двойо нє жадали предлужиц образованє и нє уписали ше анї до єдней стреднєй школи.