Найволї релєф у древу и скулптуру

Владимир Ґолуб народзени 1952. року у Вербаше, дипломовал на Висшей технїчней школи у Заґребу, а цали роботни вик препровадзел у Вербаше, а по одходу до пензиї преселєл ше з фамелию до Нового Саду, дзе и нєшка жиє и твори.

Притоку и любов ґу уметносци и релиґиї виражує през творенє иконох, у технїкох релєф у древу, скулптура и олєй на платну.

Участвовал на велїх подобових колонийох, свойо роботи викладал на велїх колективних виставох у Вербаше, Кули, Србобрану, Бечею, Новим Бечею, у Новим Садзе, а роками пояднє виклада на Ярнїм и Єшеньским салону у Подововей ґалериї Културного центру у Вербаше.

Член є Здруженя подобових уметнїкох Вербас (УЛУВ) и Здруженя подобових аматерох „Ателє 05” з Вербасу. Жил и творел у Вербаше по 2021. рок, а вец предлужує у Новим Садзе, з тим же и тераз часто приходзи твориц до свойого ателєа, хтори ма у Вербаше.

За маляртство ментор му бул професор Ратко Шоч, а за релєф у древу и скулптуру ментор му бул Милосав Павлович, хтори познати и як иконописатель.

Ратко Шоч, академски маляр, илустратор и карикатуриста, афористичар, сценоґраф, ґрафични инжинєр и подобови педаґоґ, (познати же 1975. року написал текст шпиванки Осем тамбураше з Петроварадина), хтори жиє и твори у Вербаше у своєй рецензиї о творчосци Владимира Ґолуба написал шлїдуюце:

„Подобова творчосц Владимира Ґолуба обнїма з благодарнима елементами форми, хтора провадзи субтилносц и щиросц у виразу. Влапел ше моцовац зоз барз чежку технїку релєфа у древу, алє з моцну дзеку и зоз щирим приступом намага ше и удава му ше направиц уметнїцке дїло. У каждей теми обачлїве його особне становиско, чи то релєф, а чи скулптура. Його скулпторство можеме подзелїц на фиґуру и релєф, у ремеселскей часц посцигує сиґурносц, а у идеї єдноставносц хтора твори цалосц у композициї. Ориґиналносц и шлєбодни приступ релефу твори го моцнєйшого, сиґурнєйшого у витворйованю креативного опуса”.

Владимир Ґолуб член и Союзу уметнїцкей творчосци аматерох Войводини и участвовал на вецей смотрох у орґанизациї того Союзу.